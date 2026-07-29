Biennale de peinture et de sculpture Renk’Art La Manufacture Galerie Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Biennale de peinture et de sculpture Renk’Art

Du 26/09 au 04/10/2026 tous les jours de 11h à 18h. La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir en un seul lieu les 100 artistes peintres et sculpteurs sélectionnés par un jury de professionnels pour présenter leurs oeuvres. Différentes techniques seront représentées peintures, sculptures, dessins, aquarelles, pastels et gravures.

L’association des Artistes Indépendants Aixois (A.I.A), après l’édition 2024 qui a accueilli plusieurs milliers de visiteurs, organise en 2026 la quatrième Biennale de Peinture et de sculpture d’Aix-en-Provence, le RENK’ART.



Le Renk’Art a pour vocation de promouvoir la pratique artistique et de permettre à une centaine de peintres et de sculpteurs, amateurs ou professionnels, de présenter à Aix-en-Provence une ou plusieurs œuvres dans des conditions d’exposition de grande qualité.

Une sélection rigoureuse d’une centaine d’œuvres a été faite en amont parmi les plus de 500 œuvres présentées. Cette sélection a été effectuée par un jury composé des conservateurs des musées d’Aix-en-Provence, de galeristes et d’artistes renommés.

Trois prix choisis par les membres du jury lors du vernissage seront remis.

Par ailleurs et comme lors des précédentes éditions, afin de faire découvrir les différentes sensibilités de la peinture contemporaine aux enfants des écoles et des collèges, des visites commentées seront organisées en lien avec les professeurs. Des visites seront également organisées pour les personnes en difficulté. .

La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@renkart.fr

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English :

Come discover, all in one place, the 100 painters and sculptors selected by a jury of professionals to showcase their works. A variety of techniques will be on display: paintings, sculptures, drawings, watercolors, pastels, and engravings.

L’événement Biennale de peinture et de sculpture Renk’Art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence