Bientôt le jour, Maison des Arts de Créteil, Créteil
jeudi 15 octobre 2026 · Maison des Arts de Créteil · Créteil
Informations pratiques
Bientôt le jour 15 – 17 octobre Maison des Arts de Créteil Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:15:00+02:00
Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:15:00+02:00
Qu’est-ce qui pousse une personne à changer de vie, à bifurquer, d’un instant à l’autre ? C’est l’une des questions qui guideront l’écriture de cette nouvelle création.
Bientôt le jour fera entendre sept histoires faisant le récit intime d’un arrachement à un quotidien que l’on croyait immuable. Écrite à partir de témoignages récoltés en France et à l’étranger (Autriche, Italie, Espagne, Etats-Unis, Inde et Cameroun), la pièce se déploiera en différents fragments au cours desquels l’instant décisif du soulèvement prendra forme sous nos yeux. Pour chaque témoignage, nous convoquerons, dans leur langue d’origine, les personnes citées et le paysage qui l’accompagne. Comme s’il s’agissait de redonner vie à un souvenir qui nous était propre, nous tenterons, avec pudeur et délicatesse, de transposer sur scène ce matériau sensible en le ressaisissant dans son contexte historique et politique. Et parce que ces récits rapportés se livrent à travers une mémoire trouée par le temps, la fiction viendra alors remplir ces béances.
Création en septembre 2026 au Théâtre Gérard Philipe – Centre Dramatique National de Saint-Denis
Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin / Le Birgit Ensemble
Dramaturgie Guillaume Clayssen et Lucas Samain
Assistanat à la mise en scène Jan Czul
Avec Caroline Arrouas, Fareen Aslam, Heza Botto, Robin Causse, Morgane Nairaud, Loïc Riewer, Gaia Singer
Scénographie James Brandily, assisté de Céane Jelsch
Réalisation des décors Ateliers de construction de la Comédie de Caen – CDN
Lumières Jérémie Papin assisté de Théo Le Menthéour
Son Lucas Lelièvre
Costumes Pauline Kieffer
Chorégraphie Lucía García Pullés
Conseil vidéo Pierre Nouvel
Régie générale et plateau Marco Benigno
Régie lumière Théo Le Menthéour
Régie son Lucas Lelièvre
Administration, production Manon Cardineau, Iris Cottu et Colin Pitrat, diffusion Florence Bourgeon – Les Indépendances
Production Le Birgit Ensemble
Coproductions Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis, Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap, Théâtre+Cinéma – Scène nationale de Narbonne, Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, Le Grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, MAC – Maison des Arts de Créteil Scène nationale, Comédie de Caen – CDN de Normandie
Résidences Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis, Théâtre+Cinéma – Scène nationale de Narbonne, Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap, Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort, Cromot – Maison d’artistes et de production
Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique – DRAC Ile-de-France, la La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle, et de la SPEDIDAM
Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France
Le Birgit Ensemble – Julie Bertin
© Christian Buehner
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