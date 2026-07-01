Bientôt le jour, Maison des Arts de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Bientôt le jour 15 – 17 octobre Maison des Arts de Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:15:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:15:00+02:00

Qu’est-ce qui pousse une personne à changer de vie, à bifurquer, d’un instant à l’autre ? C’est l’une des questions qui guideront l’écriture de cette nouvelle création.

Bientôt le jour fera entendre sept histoires faisant le récit intime d’un arrachement à un quotidien que l’on croyait immuable. Écrite à partir de témoignages récoltés en France et à l’étranger (Autriche, Italie, Espagne, Etats-Unis, Inde et Cameroun), la pièce se déploiera en différents fragments au cours desquels l’instant décisif du soulèvement prendra forme sous nos yeux. Pour chaque témoignage, nous convoquerons, dans leur langue d’origine, les personnes citées et le paysage qui l’accompagne. Comme s’il s’agissait de redonner vie à un souvenir qui nous était propre, nous tenterons, avec pudeur et délicatesse, de transposer sur scène ce matériau sensible en le ressaisissant dans son contexte historique et politique. Et parce que ces récits rapportés se livrent à travers une mémoire trouée par le temps, la fiction viendra alors remplir ces béances.

Création en septembre 2026 au Théâtre Gérard Philipe – Centre Dramatique National de Saint-Denis

Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin / Le Birgit Ensemble

Dramaturgie Guillaume Clayssen et Lucas Samain

Assistanat à la mise en scène Jan Czul

Avec Caroline Arrouas, Fareen Aslam, Heza Botto, Robin Causse, Morgane Nairaud, Loïc Riewer, Gaia Singer

Scénographie James Brandily, assisté de Céane Jelsch

Réalisation des décors Ateliers de construction de la Comédie de Caen – CDN

Lumières Jérémie Papin assisté de Théo Le Menthéour

Son Lucas Lelièvre

Costumes Pauline Kieffer

Chorégraphie Lucía García Pullés

Conseil vidéo Pierre Nouvel

Régie générale et plateau Marco Benigno

Régie lumière Théo Le Menthéour

Régie son Lucas Lelièvre

Administration, production Manon Cardineau, Iris Cottu et Colin Pitrat, diffusion Florence Bourgeon – Les Indépendances

Production Le Birgit Ensemble

Coproductions Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis, Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap, Théâtre+Cinéma – Scène nationale de Narbonne, Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, Le Grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, MAC – Maison des Arts de Créteil Scène nationale, Comédie de Caen – CDN de Normandie

Résidences Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis, Théâtre+Cinéma – Scène nationale de Narbonne, Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap, Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort, Cromot – Maison d’artistes et de production

Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique – DRAC Ile-de-France, la La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle, et de la SPEDIDAM

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin

© Christian Buehner