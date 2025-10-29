Bienvenue aux enfants / octobre 2026 Lignières
dimanche 4 octobre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Bienvenue aux enfants / octobre 2026
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Spectacle, musique, lecture, jeux, atelier cirque et arts de la piste… Pendant tout une après-midi, place aux enfants !
Dès 14h atelier cirque et arts de la piste (dès 5 ans). A 15h, spectacle Chaussettes et chuchotis dès 4 ans (6 à 9€). A 16h30 la bibliothèque de Lignières proposera des lectures dès 3ans. Sur l’ensemble de l’après-midi, des jeux à partager en famille, boissons et goûter proposés. 6 .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
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English :
Performances, music, readings, games, circus workshops, and street performances… For an entire afternoon, it’s all about the kids!
L’événement Bienvenue aux enfants / octobre 2026 Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES
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