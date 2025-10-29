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Bienvenue aux enfants / octobre 2026 Lignières

dimanche 4 octobre 2026 · Lignières

Bienvenue aux enfants / octobre 2026 Lignières

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place Anne Sylvestre
Ville
18160 Lignières
Département
Cher
Tarif
6 6 9 6 Tarif de base plein tarif

Lignières

Bienvenue aux enfants / octobre 2026

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Spectacle, musique, lecture, jeux, atelier cirque et arts de la piste… Pendant tout une après-midi, place aux enfants !
Dès 14h atelier cirque et arts de la piste (dès 5 ans). A 15h, spectacle Chaussettes et chuchotis dès 4 ans (6 à 9€). A 16h30 la bibliothèque de Lignières proposera des lectures dès 3ans. Sur l’ensemble de l’après-midi, des jeux à partager en famille, boissons et goûter proposés. 6  .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11  reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

Performances, music, readings, games, circus workshops, and street performances… For an entire afternoon, it’s all about the kids!

L’événement Bienvenue aux enfants / octobre 2026 Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES

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