Informations pratiques

Lignières

Bienvenue aux enfants / octobre 2026

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Spectacle, musique, lecture, jeux, atelier cirque et arts de la piste… Pendant tout une après-midi, place aux enfants !

Dès 14h atelier cirque et arts de la piste (dès 5 ans). A 15h, spectacle Chaussettes et chuchotis dès 4 ans (6 à 9€). A 16h30 la bibliothèque de Lignières proposera des lectures dès 3ans. Sur l’ensemble de l’après-midi, des jeux à partager en famille, boissons et goûter proposés. 6 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Performances, music, readings, games, circus workshops, and street performances… For an entire afternoon, it’s all about the kids!

L’événement Bienvenue aux enfants / octobre 2026 Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES