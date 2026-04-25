Bienvenue chez vous Saison Ah ? Place des bancs Parthenay
Bienvenue chez vous Saison Ah ? Place des bancs Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Bienvenue chez vous Saison Ah ?
Place des bancs Place des Bancs Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
FANFARES DE RUE
Tout public
Bienvenue chez vous
Pierres & fils (86) et 5 orchestres de Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
Sublime, Éducatif, Catastrophique et Épique à la fois !
Écrit avec des membres de la Cie Pierres & Fils et 5 orchestres amateurs du territoire, ce spectacle unique vous emmènera en musiques et paroles dans une certaine histoire de Parthenay et ses environs avec le regard décalé et fantasque de la Compagnie Pierres
& Fils. “Bienvenue Chez Vous” vous marquera à vie sans aucun doute, pour le meilleur comme pour le rire.
Avec la participation de
La Frat’ de Vasles, l’Orchestre à l’École de Châtillon-sur-Thouet, la Fanfarthenaise, Les Mythix et Les Violons de gâtine (de l’école de musique communautaire et le soutien de CCPG, DRAC Nouvelle-Aquitaine (dans le cadre d’un P.E.A.C.) .
Place des bancs Place des Bancs Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Bienvenue chez vous Saison Ah ?
L’événement Bienvenue chez vous Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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