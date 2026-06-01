Bienvenue dans mon jardin au naturel MIAM à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron samedi 13 juin 2026.

Dun-sur-Auron

Bienvenue dans mon jardin au naturel MIAM à Dun-sur-Auron

Route de la Distillerie Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Parmi les 33 jardins ouverts dans le Cher et dans l’Indre, vous en trouverez deux à Dun-sur-Auron

Un week-end pour découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment d’échanges et de convivialité !

Le jardin du MIAM vous accueille samedi 13 Juin de 10h à 18h, Route de la Distillerie (parcelle J5). .

Route de la Distillerie Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Among the 33 gardens open in the Cher and Indre departments, you’ll find two in Dun-sur-Auron

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel MIAM à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-06-09 par PIT LE DUNOIS