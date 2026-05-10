Big Boat, toutes les couleurs du Blues – Kiosques en fête Square Serge Reggiani Paris

Dans le cadre de kiosques-en-fete, Big Boat – a blues band, groupe composé de quatre membres (Chant, Guitare, Basse et Batterie), explore un large spectre du blues, de Slim Harpo à Muddy Waters et de Magic Sam à Jimmy Reed.

Les 23 et 24 mai 2026 entre 14h30 et 16h30 (puis à nouveau le 21 juin), Big Boat s’installera sous le kiosque du square Serge Reggiani, place de Bitche Paris 19ème, le long du canal de l’Ourcq.

contact: bigboatblues@free.fr

Big Boat, quatuor de blues, s’installe sous le kiosque du square Serge Reggiani (19e) pour revisiter toutes les couleurs du blues

Du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T14:30:00+02:00_2026-05-23T16:30:00+02:00;2026-05-24T14:30:00+02:00_2026-05-24T16:30:00+02:00

Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris



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