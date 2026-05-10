Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Big Boat, toutes les couleurs du Blues – Kiosques en fête Square Serge Reggiani Paris

Big Boat, toutes les couleurs du Blues – Kiosques en fête Square Serge Reggiani Paris

Big Boat, toutes les couleurs du Blues – Kiosques en fête Square Serge Reggiani Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Square Serge Reggiani

Adresse : place de Bitche

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Dans le cadre de kiosques-en-fete, Big Boat – a blues band, groupe composé de quatre membres (Chant, Guitare, Basse et Batterie), explore un large spectre du blues, de Slim Harpo à Muddy Waters et de Magic Sam à Jimmy Reed.

Les 23 et 24 mai 2026 entre 14h30 et 16h30 (puis à nouveau le 21 juin), Big Boat s’installera sous le kiosque du square Serge Reggiani, place de Bitche Paris 19ème, le long du canal de l’Ourcq.

contact: bigboatblues@free.fr

Big Boat, quatuor de blues, s’installe sous le kiosque du square Serge Reggiani (19e) pour revisiter toutes les couleurs du blues
Du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :
samedi, dimanche
de 14h30 à 16h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T14:30:00+02:00_2026-05-23T16:30:00+02:00;2026-05-24T14:30:00+02:00_2026-05-24T16:30:00+02:00

Square Serge Reggiani place de Bitche  75019 Paris


Afficher la carte du lieu Square Serge Reggiani et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)