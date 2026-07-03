Big Bubble Boum #3 La Bubble part en camping ! Salle Polyvalente Laval
dimanche 29 novembre 2026 · Salle Polyvalente · Laval
Informations pratiques
Laval
Big Bubble Boum #3 La Bubble part en camping !
Salle Polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 23:00:00
fin : 2026-11-29 04:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Pour clôturer la soirée de lancement des lumières de Laval, le 6PAR4 t’invite au camping pour une 3e (et dernière) Big Bubble Boum à la salle po !
Ambiance claquettes-chaussettes, rosé piscine, short à fleurs et crème solaire… Du plus petit “macumba” du monde à un véritable karaoké, cette Big Bubble Boum te réserve de nombreuses surprises ! .
Salle Polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
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English :
To wrap up the Laval Lights launch party, 6PAR4 invites you to the campground for the third (and final) Big Bubble Boum at the Po Hall!
L’événement Big Bubble Boum #3 La Bubble part en camping ! Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
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