Big Bubble Boum #3 La Bubble part en camping ! Salle Polyvalente Laval

Informations pratiques

Laval

Big Bubble Boum #3 La Bubble part en camping !

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 23:00:00

fin : 2026-11-29 04:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Pour clôturer la soirée de lancement des lumières de Laval, le 6PAR4 t’invite au camping pour une 3e (et dernière) Big Bubble Boum à la salle po !

Ambiance claquettes-chaussettes, rosé piscine, short à fleurs et crème solaire… Du plus petit “macumba” du monde à un véritable karaoké, cette Big Bubble Boum te réserve de nombreuses surprises ! .

Salle Polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

To wrap up the Laval Lights launch party, 6PAR4 invites you to the campground for the third (and final) Big Bubble Boum at the Po Hall!

L’événement Big Bubble Boum #3 La Bubble part en camping ! Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME