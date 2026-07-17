Big Mother, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

vendredi 13 novembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Big Mother Vendredi 13 novembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 36 € – 2e série : 32 € – Abonné 1re série : 33 € – Moins de 26 ans : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:10:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:10:00+01:00

5 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2023

DE ET MISE EN SCÈNE MÉLODY MOUREY

AVEC (EN ALTERNANCE) ÉTIENNE BEYDON, ARIANE BROUSSE, ANNE BUFFET, ÉRIC CHANTELAUZE, SOLÈNE CORNU, ANATOLE DE BODINAT, GUILLAUME DUCREUX, AXEL HUET, JORDI LE BOLLOC’H, MARINE LLADO, DAVID MARCHAL, KARINA MARIMON, LORIS MERCATELLI, LAURENCE OLTUSKI, FRANÇOIS POURON, MILENA SANSONETTI, MAUD SAINT-JEAN, MARIE-LAURENCE TARTAS, ENORA TEXIER

SCÉNOGRAPHIE OLIVIER PROST

CRÉATION LUMIÈRE ARTHUR GAUVIN

CRÉATION COSTUMES BÉRENGÈRE ROLAND

VIDÉO ÉDOUARD GRANERO, LAURE COHEN ET EMMANUELLE BUCHET ASSISTÉS DE CLÉMENTINE KOSH

MUSIQUE SIMON MEURET

PRODUCTION THÉÂTRE DES BÉLIERS PARISIENS

DURÉE 1H40

Alors qu’un scandale éclabousse le Président des États-Unis et agite la rédaction du New York Investigation, la journaliste Julia Robinson voit sa vie vaciller dans la salle d’audience d’un tribunal quand elle croit reconnaître sur le banc des accusés son compagnon mort quatre ans auparavant.

Son enquête pour élucider ce mystère croise celle de son équipe. Ils se retrouvent alors confrontés à un programme de manipulation de masse d’une ampleur inédite. Ensemble, malgré leurs différends, ils vont devoir mettre à jour le plus gros scandale depuis l’affaire du Watergate.

La démocratie est en péril. Leur vie aussi.

Un thriller journalistique haletant sur la manipulation de masse à l’heure du Big Data, proposé par la jeune et talentueuse Mélody Mourey. Aussi glaçant et fascinant que palpitant !

« Se faire scotcher et mener par le bout du nez jusqu’au dernier instant est un plaisir rare qu’on ne boudera pas » LE PARISIEN

« Une mise en scène très rafraîchissante, entre le théâtre, le cinéma, les séries… On finit vraiment à bout de souffle ! » FRANCE INTER

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Alejandro Guerrero