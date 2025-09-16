Bike and run

Boulevard de la République Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 13:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le Bike & Run d’Abbeville revient pour une nouvelle édition ! Les courses sont accessibles dès 6 ans. Vous pouvez y participer en duos, en famille ou entre amis. Les épreuves officielles s’adressent aux catégories Master et Senior.

Entre défis sportifs et esprit de convivialité, cette journée promet effort, dépassement de soi et surprises à gagner. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sport et de nature.

Boulevard de la République Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

The Abbeville Bike & Run is back for another edition! Races are open to participants aged 6 and over. You can take part in pairs, as a family or with friends. Official events are for Masters and Seniors.

With a mix of sporting challenges and conviviality, this day promises to be a day of effort, of surpassing your limits and of surprises to be won. An unmissable event for all sports and nature lovers.

L’événement Bike and run Abbeville a été mis à jour le 2025-09-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME