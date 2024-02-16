Le parc de la Bouvaque en fête

Boulevard de la République Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pendant tout un week-end, le parc de la Bouvaque s’anime ! Dès le samedi soir, profitez d’un repas champêtre avec de nombreuses animations. Le lendemain, célébrez la nature et la biodiversité. Stands, ateliers et animations invitent à observer, toucher et comprendre le vivant fabrication d’herbiers, exploration de la microfaune aquatique, découverte des pollinisateurs ou création de constellations végétales. Une immersion au cœur des écosystèmes pour éveiller curiosité et émerveillement.

Pendant tout un week-end, le parc de la Bouvaque s’anime ! Dès le samedi soir, profitez d’un repas champêtre avec de nombreuses animations. Le lendemain, célébrez la nature et la biodiversité. Stands, ateliers et animations invitent à observer, toucher et comprendre le vivant fabrication d’herbiers, exploration de la microfaune aquatique, découverte des pollinisateurs ou création de constellations végétales. Une immersion au cœur des écosystèmes pour éveiller curiosité et émerveillement. .

Boulevard de la République Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For an entire weekend, the Parc de la Bouvaque comes alive! From Saturday evening, enjoy a country-style meal with a host of entertainment. The following day, celebrate nature and biodiversity. Stands, workshops and activities invite you to observe, touch and understand living things: make herbariums, explore aquatic microfauna, discover pollinators or create plant constellations. An immersion in the heart of ecosystems to awaken curiosity and wonder.

L’événement Le parc de la Bouvaque en fête Abbeville a été mis à jour le 2024-02-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME