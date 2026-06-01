Les fouilles autour du Beffroi d’Abbeville, Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier, Abbeville
Les fouilles autour du Beffroi d’Abbeville, Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier, Abbeville samedi 13 juin 2026.
Les fouilles autour du Beffroi d’Abbeville 13 et 14 juin Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les archéologues intervenant sur les fouilles autour du beffroi d’Abbeville présenteront leur chantier au public.
Horaires et programmation à venir
Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier 24 rue gontier patin Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les archéologues intervenant sur les fouilles autour du beffroi d’Abbeville présenteront leur chantier au public.
©Ville d’Abbeville
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