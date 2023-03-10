Fête des mares la fête à la grenouille Abbeville
Fête des mares la fête à la grenouille Abbeville mercredi 10 juin 2026.
Fête des mares la fête à la grenouille
69 rue basse de la Bouvaque Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
2026-06-10
Une mare ? Mais c’est quoi véritablement ? Un oasis de biodiversité ou un simple trou d’eau dans une pâture ? Ces petits mondes cachés regorgent de vie, grenouilles, tritons, crapauds et salamandre sont à l’ordre du jour !
Équipement conseillé
– Bottes ou chaussures de randonnée imperméables
– Jumelles ou optiques
69 rue basse de la Bouvaque Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr
English :
A pond? But what is it really? An oasis of biodiversity or a simple watering hole in a pasture? These little hidden worlds are teeming with life: frogs, newts, toads and salamanders are the order of the day!
Recommended equipment
– Waterproof hiking boots or shoes
– Binoculars or optics
L’événement Fête des mares la fête à la grenouille Abbeville a été mis à jour le 2023-03-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME