Fête des mares la fête à la grenouille

69 rue basse de la Bouvaque Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Une mare ? Mais c’est quoi véritablement ? Un oasis de biodiversité ou un simple trou d’eau dans une pâture ? Ces petits mondes cachés regorgent de vie, grenouilles, tritons, crapauds et salamandre sont à l’ordre du jour !

Équipement conseillé

– Bottes ou chaussures de randonnée imperméables

– Jumelles ou optiques

69 rue basse de la Bouvaque Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr

English :

A pond? But what is it really? An oasis of biodiversity or a simple watering hole in a pasture? These little hidden worlds are teeming with life: frogs, newts, toads and salamanders are the order of the day!

Recommended equipment

– Waterproof hiking boots or shoes

– Binoculars or optics

L’événement Fête des mares la fête à la grenouille Abbeville a été mis à jour le 2023-03-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME