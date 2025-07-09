Tout recommencer Abbeville

Tout recommencer

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Auteur-compositeur et interprète, Lucas Parton est un artiste amoureux de son piano !

Bercé par la chanson française et les rythmes outre atlantique, ses chansons sont empreintes de mélancolies et d’ondes positives. Les mots, taillés en toute simplicité, sont chantés sur des musiques tantôt groove et solaires qui collent à la peau. Découvrez sur scène le live de son dernier album Tout recommencer entouré de 4 musiciens.

Auteur-compositeur et interprète, Lucas Parton est un artiste amoureux de son piano !

Bercé par la chanson française et les rythmes outre atlantique, ses chansons sont empreintes de mélancolies et d’ondes positives. Les mots, taillés en toute simplicité, sont chantés sur des musiques tantôt groove et solaires qui collent à la peau. Découvrez sur scène le live de son dernier album Tout recommencer entouré de 4 musiciens. .

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

Singer-songwriter Lucas Parton is an artist in love with his piano!

Lulled by French chanson and rhythms from across the Atlantic, his songs are imbued with melancholy and positive vibes. The words, cut with simplicity, are sung to groovy, sunny music that sticks to the skin. Enjoy a live performance of his latest album, Tout recommencer , accompanied by 4 musicians.

German :

Der Singer-Songwriter Lucas Parton ist ein Künstler, der sein Klavier liebt!

Seine Lieder sind geprägt von Melancholie und positiven Schwingungen, die von französischen Chansons und überseeischen Rhythmen in die Wiege gelegt wurden. Die Worte, die in aller Einfachheit geformt sind, werden zu einer Musik gesungen, die mal groovig und mal sonnig ist und unter die Haut geht. Erleben Sie sein letztes Album Tout recommencer live auf der Bühne, umgeben von vier Musikern.

Italiano :

Il cantautore Lucas Parton è un artista innamorato del suo pianoforte!

Cullato dalla chanson francese e dai ritmi d’oltreoceano, le sue canzoni sono intrise di malinconia e vibrazioni positive. Le parole, create con semplicità, sono cantate su una musica solare e groovy che si attacca alla pelle. Godetevi una performance dal vivo del suo ultimo album, Tout recommencer, accompagnato da 4 musicisti.

Espanol :

El cantautor Lucas Parton es un artista enamorado de su piano

Arrulladas por la chanson francesa y los ritmos del otro lado del Atlántico, sus canciones están impregnadas de melancolía y vibraciones positivas. Las palabras, elaboradas con sencillez, se cantan con una música groovy y soleada que se pega a la piel. Disfrute de una actuación en directo de su último álbum, Tout recommencer, acompañado por 4 músicos.

L’événement Tout recommencer Abbeville a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME