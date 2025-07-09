L’illiade Abbeville
L’illiade Abbeville mardi 9 juin 2026.
L’illiade
place clémenceau Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Cie Bravache
Ils pensaient plier ça en trois jours, ça a duré dix ans.
Connaissez-vous l’histoire de l’Iliade ? La bataille acharnée des Achéens contre les Troyens ? L’amour impossible d’Hélène et Pâris ? L’ingéniosité d’Ulysse ? La force
d’Achille ? La sensibilité de Patrocle ? Pleine de bonne volonté et avec les moyens du bord, la compagnie Bravache lance le chronomètre pour vous faire revivre la véritable histoire de la terrible guerre de Troie. Quand les dieux et déesses de l’Olympe s’amusent des mortels, le sang coule à flot et les passions se déchaînent.
Et n’oublions pas que tout ça part d’une pomme !
Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de Picardie et en partenariat avec le Cirque Jules Vernes Pôle National Cirque Amiens
place clémenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80
English :
Cie Bravache
They thought it would take them three days, but it took them ten years.
Do you know the story of the Iliad? The fierce battle of the Ache?ens against the Trojans? The impossible love of He?le?ne and Pa?ris? The inge?niosity of Ulysses? The strength
of Achilles ? The sensitivity of Patroclus? Full of good will and with the means at hand, the Bravache company launches the chronome?tre to bring to life the true story of the terrible Trojan War. When the gods and goddesses of Olympus play with mortals, blood flows freely and passions run riot.
And let’s not forget, it all starts with an apple!
This show is part of the Comédie de Picardie’s decentralized tour, in partnership with Cirque Jules Vernes Pôle National Cirque Amiens
German :
Cie Bravache
Sie dachten, sie könnten es in drei Tagen schaffen, aber es hat zehn Jahre gedauert.
Kennen Sie die Geschichte der Ilias? Den erbitterten Kampf der Achäer gegen die Trojaner? Die unmögliche Liebe von Helen und Paris? Die Ungeduld des Odysseus? Die Stärke
von Achilles ? Die Sensibilität von Patroklos? Voller gutem Willen und mit den vorhandenen Mitteln startet das Ensemble Bravache das Chronometer, um die wahre Geschichte des schrecklichen Trojanischen Krieges wieder aufleben zu lassen. Wenn die Götter und Göttinnen des Olymps sich mit den Sterblichen vergnügen, fließt Blut und die Leidenschaft entfesselt sich.
Und nicht zu vergessen: Alles beginnt mit einem Apfel!
Eine dezentrale Tournee der Comédie de Picardie und in Partnerschaft mit dem Cirque Jules Vernes Pôle National Cirque Amiens
Italiano :
Cie Bravache
Pensavano di piegarsi in tre giorni, ma ci sono voluti dieci anni.
Conoscete la storia dell’Iliade? La feroce battaglia degli Achei contro i Troiani? L’amore impossibile di Heleena e Païs? L’ingegno di Ulisse? La forza
di Achille? La sensibilità di Patroclo? Con le buone intenzioni e i mezzi a disposizione, la compagnia Bravache lancia la cronologia per far rivivere la vera storia della terribile guerra di Troia. Quando gli dei e le dee dell’Olimpo giocano con i mortali, il sangue scorre liberamente e le passioni si scatenano.
E non dimentichiamo che tutto ha inizio con una mela!
Spettacolo in tournée con la Comédie de Picardie e in collaborazione con il Cirque Jules Vernes Pôle National Cirque Amiens
Espanol :
Cie Bravache
Pensaron que se plegarían en tres días, pero tardaron diez años.
¿Conoces la historia de la Ilíada? ¿La feroz batalla de los aqueos contra los troyanos? ¿El amor imposible de Heleena y Pa?ris? ¿La ingenuidad de Ulises? ¿La fuerza
de Aquiles ? ¿La sensibilidad de Patroclo? Con buenas intenciones y los medios a su alcance, la compañía Bravache pone en marcha el cronome?tre para dar vida a la verdadera historia de la terrible Guerra de Troya. Cuando los dioses y diosas del Olimpo juegan con los mortales, la sangre corre libremente y las pasiones se desbordan.
Y no olvidemos que todo empieza con una manzana
Este espectáculo forma parte de una gira descentralizada de la Comédie de Picardie y en colaboración con el Cirque Jules Vernes Pôle National Cirque Amiens
