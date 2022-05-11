Carnaval

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Préparez-vous à vivre un tourbillon de fête au cœur du centre-ville ! Avec plus d’une tonne de confettis, 900 participants, des chars décorés cette année sur le thème du cinéma et plusieurs groupes de musiciens professionnels, les rues s’animent dans un défilé haut en couleur et en rythme. Une fois le cortège passé, la fête continue place Max Lejeune avec un spectacle mêlant chants, musiques et moments de rire. Un vent de joie et d’énergie souffle sur la ville, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Préparez-vous à vivre un tourbillon de fête au cœur du centre-ville ! Avec plus d’une tonne de confettis, 900 participants, des chars décorés cette année sur le thème du cinéma et plusieurs groupes de musiciens professionnels, les rues s’animent dans un défilé haut en couleur et en rythme. Une fois le cortège passé, la fête continue place Max Lejeune avec un spectacle mêlant chants, musiques et moments de rire. Un vent de joie et d’énergie souffle sur la ville, pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! .

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a whirlwind of festivities in the heart of downtown! With over a ton of confetti, 900 participants, floats decorated this year on the theme of cinema, and several groups of professional musicians, the streets come alive in a colorful and rhythmic parade. Once the procession is over, the party continues in Place Max Lejeune with a show combining song, music and laughter. A wind of joy and energy blows through the town, to the delight of young and old alike!

L’événement Carnaval Abbeville a été mis à jour le 2022-05-11 par OT DE LA BAIE DE SOMME