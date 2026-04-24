“Tout recommencer Lucas Parton Abbeville
“Tout recommencer Lucas Parton Abbeville mercredi 10 juin 2026.
Abbeville
“Tout recommencer Lucas Parton
6 Avenue du Port Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Auteur-compositeur et interprète, Lucas Parton est un artiste amoureux de son piano !
Bercé par la chanson française et les rythmes outre atlantique, ses chansons sont empreintes de mélancolies et d’ondes positives.
Les mots, taillés en toute simplicité, sont chantés sur des musiques tantôt groove et solaires qui collent à la peau.
Découvrez sur scène le live de son dernier album Tout recommencer entouré de 4 musiciens.
Auteur-compositeur et interprète, Lucas Parton est un artiste amoureux de son piano !
Bercé par la chanson française et les rythmes outre atlantique, ses chansons sont empreintes de mélancolies et d’ondes positives.
Les mots, taillés en toute simplicité, sont chantés sur des musiques tantôt groove et solaires qui collent à la peau.
Découvrez sur scène le live de son dernier album Tout recommencer entouré de 4 musiciens. .
6 Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28
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English :
Singer-songwriter Lucas Parton is an artist in love with his piano!
Lulled by French chanson and rhythms from across the Atlantic, his songs are imbued with melancholy and positive vibes.
The words, cut with simplicity, are sung to groovy, sunny music that sticks to the skin.
Enjoy a live performance of his latest album, Tout recommencer, accompanied by 4 musicians.
L’événement “Tout recommencer Lucas Parton Abbeville a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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