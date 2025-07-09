Super loto Quine Concert pop up Abbeville

Super loto Quine Concert pop up

place clémenceau Abbeville Somme

Début : 2026-06-19 18:30:00

2026-06-19

Une plongée dans les années 70, les années yéyé, pour clôturer cette saison. On vous embarque avec nous pour une soirée rétro. Si le coeur vous en dit, venez habillé de paillettes, fleurs géantes et autres couleurs flashy et remontez le temps en compagnie des Petites Madames et de Monokini. Et n’oubliez pas votre pique-nique pour faire une pause entre le loto et le concert.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

Dans une atmosphère rétro des années 70, époque où le matérialisme n’avait pas encore envahi nos vies, une distribution de lots se fait. Mais ici, pas de trottinette électrique, pas d’écran plat, de panier garni, de chaîne hifi, d’objet hi tech, ou autre gadget ! Ici, à bas le matériel, place à l’essentiel ! Les tirages sont autant de chances de se délester des pressions de notre monde moderne. Gagnants ou perdants, soyez certains de remporter un moment de spectacle vivant !

Concert Pop up de Monokini

Évocation immédiate des années 60, du vichy, des choucroutes et des bananes sur la tête, des dancing, de Salut Les Copains, de la déferlante américaine twist- yéyé sur la jeunesse française qui n’écoutait auparavant que la musique à Papa. Un banal groupe de reprises ? Eh non ! Le répertoire est soigneusement choisi par ses musiciens du twist, du yéyé et du rock’n’roll 60’s. Pas d’anglais mais uniquement des versions ou chansons originales françaises. Monokini file la banane, soulève l’enthousiasme, fait danser et fait du bien !

place clémenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80

English :

A plunge into the 70s, the yéyé years, to close this season. Join us for a retro evening. If you feel like it, come dressed in sequins, giant flowers and other flashy colors and step back in time with Les Petites Madames and Monokini. And don’t forget your picnic for a break between the bingo and the concert.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

In a retro 70s atmosphere, a time when materialism had not yet invaded our lives, a distribution of prizes takes place. But here, no electric scooters, flat-screen TVs, gift baskets, hi-fi systems, hi tech items or other gadgets! Down with the hardware, up with the essentials! Raffles are a chance to let go of the pressures of the modern world. Win or lose, you’re sure to win a moment of live entertainment!

Pop up concert by Monokini

Immediate evocation of the 60s, of gingham, sauerkraut and bananas on the head, of dance halls, of Salut Les Copains, of the American twist- yéyé surge on French youth who previously only listened to Papa’s music. Just another cover band? Of course not! The repertoire is carefully chosen by the musicians: twist, yéyé and 60’s rock’n’roll. No English, just original French versions or songs. Monokini gives you the banana, raises your spirits, gets you dancing and does you good!

German :

Zum Abschluss der Saison tauchen wir in die 70er Jahre ein, die Yéyé-Jahre. Wir nehmen Sie mit auf eine Retro-Party. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich mit Pailletten, riesigen Blumen und anderen schrillen Farben ausstatten und mit den Petites Madames und Monokini in die Vergangenheit reisen. Und vergessen Sie Ihr Picknick nicht, um eine Pause zwischen dem Lotto und dem Konzert zu machen.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

In einer Retro-Atmosphäre der 70er Jahre, einer Zeit, in der der Materialismus noch nicht in unser Leben eingedrungen war, werden Lose verteilt. Aber hier gibt es keine Elektroroller, Flachbildschirme, Präsentkörbe, Hifi-Anlagen, Hi-Tech-Objekte oder andere Gadgets! Hier geht es um das Wesentliche! Die Ziehungen sind eine Chance, den Druck unserer modernen Welt abzubauen. Ob Sie nun gewinnen oder verlieren, Sie können sicher sein, dass Sie einen Moment des lebendigen Schauspiels gewinnen werden!

Pop-up-Konzert von Monokini

Unmittelbare Erinnerung an die 60er Jahre, Vichykaro, Sauerkraut und Bananen auf dem Kopf, Dancing, Salut Les Copains, die amerikanische Twist- Yéyé-Schwemme über die französische Jugend, die zuvor nur Papas Musik hörte. Eine gewöhnliche Cover-Band? Aber nein! Das Repertoire wurde von ihren Musikern sorgfältig ausgewählt: Twist, Yéyé und Rock’n’Roll der 60er Jahre. Kein Englisch, sondern nur französische Originalversionen oder -lieder. Monokini macht die Banane, weckt Begeisterung, bringt die Leute zum Tanzen und tut ihnen gut!

Italiano :

Per concludere la stagione, facciamo un viaggio negli anni ’70, gli anni dello yéyé. Unitevi a noi per una serata retrò. Se ve la sentite, venite vestiti con paillettes, fiori giganti e altri colori sgargianti e fate un salto indietro nel tempo con Les Petites Madames e Monokini. E non dimenticate il vostro picnic per una pausa tra la tombola e il concerto.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

In un’atmosfera retrò anni ’70, quando il materialismo non aveva ancora invaso le nostre vite, vengono distribuiti dei premi. Ma qui, niente monopattino elettrico, niente schermo piatto, niente cesto, niente impianto hi-fi, niente oggetti hi-tech, niente altri gadget! Si tratta solo dell’essenziale! Le estrazioni sono un’occasione per liberarsi dalle pressioni del mondo moderno. Che si vinca o si perda, si può essere certi di vincere un momento di intrattenimento dal vivo!

Concerto pop-up di Monokini

Un’immediata evocazione degli anni ’60, con i suoi toni vichy, i crauti e le banane in testa, le sale da ballo, la Salut Les Copains e l’assalto americano alla gioventù francese che prima ascoltava solo la musica di papà. Un’altra cover band? No, non lo è! Il repertorio è stato scelto con cura dai musicisti: twist, yéyé e rock’n’roll anni ’60. Niente inglese, solo versioni o canzoni originali francesi. I Monokini sono pieni di banane, entusiasti, ballabili e fanno bene!

Espanol :

Para rematar la temporada, hacemos un viaje a los años 70, los años yéyé. Acompáñenos en una velada retro. Si te apetece, ven vestido de lentejuelas, flores gigantes y otros colores llamativos y retrocede en el tiempo con Les Petites Madames y Monokini. Y no olvides tu picnic para descansar entre el bingo y el concierto.

Super Loto Quine (Cnie le petites madames)

En un ambiente retro de los años 70, una época en la que el materialismo aún no había invadido nuestras vidas, se reparten premios. Pero aquí, ¡ni patinete eléctrico, ni televisor de pantalla plana, ni cesta, ni equipo de alta fidelidad, ni artículo de alta tecnología, ni gadget! Se trata de lo esencial Los sorteos son una oportunidad para liberarse de las presiones del mundo moderno. Gane o pierda, puede estar seguro de ganar un momento de entretenimiento en directo

Concierto pop up de Monokini

Una evocación inmediata de los años 60, con sus tonos vichy, el chucrut y los plátanos en la cabeza, las salas de baile, Salut Les Copains, y el ataque twist- yéyé americano a la juventud francesa que antes sólo escuchaba la música de papá. ¿Otra banda de versiones? No, no lo es El repertorio está cuidadosamente elegido por los músicos: twist, yéyé y rock’n’roll de los 60. Nada de inglés, sólo versiones o canciones originales en francés. Monokini es bananero, entusiasta, bailable y ¡bueno para la salud!

