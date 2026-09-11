BILAL HASSANI + DJ CAM, La Clé Des Champs, Plaisir
samedi 16 janvier 2027 · La Clé Des Champs · Plaisir
Informations pratiques
BILAL HASSANI + DJ CAM Samedi 16 janvier 2027, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines
Plein tarif 20€ / Abonné 16€ / – 26ans 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T20:30:00+01:00 – 2027-01-16T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-16T20:30:00+01:00 – 2027-01-16T21:30:00+01:00
Il est le symbole d’une nouvelle génération et porte haut les valeurs de tolérance, d’acceptation, d’amour de soi et de respect pour tous.
Bilal figure parmi les 20 personnalités LGBTQ+ les plus influentes au monde selon Vanity Fair. Il a été nommé personnalité de l’année 2021 par le magazine français Têtu.
22h Continuez la soirée en free style avec le deuxième opus de DJ Cam.
La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4003 »}]
Bilal Hassani, 25 ans, auteur-compositeur, interprète, comédien et producteur, partage son quotidien avec plus de 3 millions de fans fidèles à travers le monde.
(c)Theo-Paul Dufour
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