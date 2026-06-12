Billie La Vapeur Dijon
Billie La Vapeur Dijon mercredi 9 décembre 2026.
Dijon
Billie
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-09 23:59:00
Date(s) :
2026-12-09
Billie FR
Billie, 23 ans, mêle héritage anglais et sensibilité française du rock nerveux aux mots tendres, de l’élan à la fragilité. Elle chante et joue du piano dès 6 ans, grandit entre la dream pop des Cocteau Twins, le post-punk de Joy Division, l’audace du The Velvet Underground, et les voix de France Gall ou Françoise Hardy pour façonner un rock au féminin, entre voix claire et guitares saturées. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Billie
L’événement Billie Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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