Billie Holiday. Légende noire Philharmonie de Paris Paris

Informations pratiques

L’art vocal du jazz à son sommet

Considérée comme la chanteuse de jazz par excellence, Billie Holiday demeure l’une des figures majeures du XXe siècle. En 2021, le Chicago Tribune la consacrait parmi « les trente-six femmes noires qui ont changé l’histoire américaine ». Émule de Louis Armstrong et de Bessie Smith à ses débuts, elle invente une façon de chanter dont l’influence s’exerce bien au-delà du jazz vocal, de Frank Sinatra à Janelle Monáe en passant par Miles Davis, Nina Simone ou Amy Winehouse. La singularité du timbre de sa voix, sa façon de phraser à la manière d’un instrumentiste ainsi que l’expressivité de ses interprétations en font une chanteuse à nulle autre pareille. Entourée des plus grands musiciens de son temps, tels Teddy Wilson, Lester Young, Count Basie ou encore Oscar Peterson, elle a signé une multitude d’enregistrements devenus des chefs-d’œuvre, qui n’ont rien perdu de leur puissance ni de leur charge émotionnelle.

Une icône contemporaine

Victime du racisme tout au long de sa carrière comme dans sa vie quotidienne, Billie Holiday est l’une des premières artistes africaines-américaines à dénoncer la violence de la ségrégation en interprétant « Strange Fruit », chanson ciblant les lynchages dans le sud des États-Unis. Exploitée sans retenue par la presse à sensation, sa vie personnelle, marquée par des relations sentimentales abusives, la toxicomanie et des démêlés avec la justice, contribue à forger la légende tragique d’une artiste disparue prématurément à l’âge de 44 ans.

À rebours des clichés mélodramatiques cependant, l’exposition retrace le destin hors du commun de cette artiste devenue une icône à la fois glamour et profondément politique. Elle met en lumière la richesse de son art et souligne sa remarquable résilience, depuis son enfance à Baltimore jusqu’à ses dernières tournées européennes.

Entre art et mémoire : une rétrospective inédite

Jalonnée d’œuvres d’art et d’installations – de Niki de Saint Phalle à Mickalene Thomas, de Romare Bearden à Barthélemy Toguo et Raphaël Barontini –, l’exposition met en lumière l’aura de Billie Holiday, qui a marqué l’histoire de l’art presque autant que celle de la musique. Puisant dans ses mémoires comme dans ses chansons, cette première rétrospective place la voix de la chanteuse au cœur du parcours, incarnant pleinement sa destinée et son talent. Le talent et l’exemple de Billie Holiday continuent, près d’un siècle plus tard, d’inspirer les artistes et d’émouvoir le public à travers le monde.

Icône à la voix inimitable, Billie Holiday a bouleversé le jazz et marqué l’histoire par la puissance artistique et politique de son chant. La Philharmonie lui consacre une rétrospective vibrante, jalonnée d’œuvres d’art et de documents rares qui célèbrent son génie, sa liberté et l’actualité brûlante de son héritage.

Du vendredi 22 janvier 2027 au dimanche 11 juillet 2027 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 18h00

payant

Ouverture des réservations en janvier 2027.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-22T13:00:00+01:00

fin : 2027-07-11T21:00:00+02:00

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Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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