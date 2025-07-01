Billie, La Vapeur, Dijon
mercredi 9 décembre 2026 · La Vapeur · Dijon
Informations pratiques
Billie Mercredi 9 décembre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or
Payant sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T23:59:00+01:00
Billie/ FR
Billie, 23 ans, mêle héritage anglais et sensibilité française : du rock nerveux aux mots tendres, de l’élan à la fragilité. Elle chante et joue du piano dès 6 ans, grandit entre la dream pop des Cocteau Twins, le post-punk de Joy Division, l’audace du The Velvet Underground, et les voix de France Gall ou Françoise Hardy. Le film Stop Making Sense des Talking Heads agit comme un déclic. Formée à l’American School of Modern Music puis partie en Angleterre, elle affine sa technique, écrit en français et façonne un rock au féminin, entre voix claire et guitares saturées.
La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/billie »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”
Concert, Pop rock La Vapeur Dijon
Sahteene Sednaoui
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