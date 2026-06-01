Bingo des fiertés, Cour Mably, Bordeaux

Bingo des fiertés Dimanche 14 juin, 18h00 Cour Mably Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:59:00+02:00

Préparez vos ceintures, car Mably sort les coquillettes et les grilles de bingo.

Partez pour un vol au-dessus de l’absurde et du fun, accompagné·e·s de nos trois drag queens : Bichon, La Dech et Trudie Balls. Elles vous emmènent en première classe direction les nuages de l’humour déjanté, des perruques haute altitude et des atterrissages surprise.

Super lots à gagner, turbulences de rires garanties.

L’intégralité des bénéfices est reversée à Girosport, pour du sport inclusif et accessible à toustes.

Ouverture des portes : 18h – Bingo : 19h

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bingo