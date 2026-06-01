Bingo des fiertés, Cour Mably, Bordeaux
Bingo des fiertés, Cour Mably, Bordeaux dimanche 14 juin 2026.
Bingo des fiertés Dimanche 14 juin, 18h00 Cour Mably Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T23:59:00+02:00
Préparez vos ceintures, car Mably sort les coquillettes et les grilles de bingo.
Partez pour un vol au-dessus de l’absurde et du fun, accompagné·e·s de nos trois drag queens : Bichon, La Dech et Trudie Balls. Elles vous emmènent en première classe direction les nuages de l’humour déjanté, des perruques haute altitude et des atterrissages surprise.
Super lots à gagner, turbulences de rires garanties.
L’intégralité des bénéfices est reversée à Girosport, pour du sport inclusif et accessible à toustes.
Ouverture des portes : 18h – Bingo : 19h
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Bingo
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Permanences écrivain public, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 2 juin 2026
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- La semaine des fiertés au Kfé!, Le Kfé des familles, Bordeaux 2 juin 2026
- La Semaine du Logement pour les Jeunes – Bordeaux, Salle Saint Michel, Halle des Douves, 33000 Bordeaux, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026