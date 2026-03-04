BINGO DRAG >>> LE MYSTÉRIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE, La Comète, Châlons-en-Champagne
BINGO DRAG >>> LE MYSTÉRIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE, La Comète, Châlons-en-Champagne samedi 21 mars 2026.
Tarif normal : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€
Début : 2026-03-21T17:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:56:00+01:00
Fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:56:00+01:00
De Diego Céspedes | 2026 | France, Chili | 1h49 | VOST
Avec Tamara Cortes, Matias Catalan, Paula Dinamarca
Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille flamboyante qui a trouvé refuge dans un cabaret, aux abords d’une ville minière. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu’elle se transmettrait par un simple regard.
Entre paillettes, désert et désobéissance, ce western moderne célèbre une communauté queer qui oppose la vie et l’amour à la peur et à l’effacement.
BINGO DRAG LE SAMEDI 21 MARS DÈS 17H : profitez d’un Bingo Drag’ au bar de la Comète après la séance, rdv à 19h ! (réservation conseillée, places limitées)
La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Profitez d’un Bingo Drag’ au bar de la Comète après la séance, rdv à 19h ! La Comète LE MYSTERIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE