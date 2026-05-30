Bingo Drag Musical Avec Visa Drag Race Spain – Pride Edition Hacienda Malinche Paris
Bingo Drag Musical Avec Visa Drag Race Spain – Pride Edition Hacienda Malinche Paris samedi 27 juin 2026.
BINGO DRAG MUSICAL — PRÉSENTÉ PAR QUETZAL
Samedi 27 Juin à partir de 21h00
Restauration disponible des 19h00
Hacienda Malinche, 31 Rue Saint-Sauveur, 75002 Paris, France
Une soirée bingo pas comme les autres avec performances drag, musique avec notre Reina de México de Drag Race España
Des lots à gagner tout au long de la soirée : électroménager, enveloppes surprise et autres cadeaux.
Grand Prix :
Une Smart TV 32
Prix de participation : 10 euros + frais
(inclut une tire avec 3 grilles de 25 casses pour le premier tirage et une seconde tire avec 3 grilles de 25 casses pour le deuxième tirage).
→ Grilles supplémentaires : 5 euros chacune (en vente sur place).
Réservation conseillée uniquement 60 places
Bingo Drag Musical Avec Visa Drag Race Spain.
Le samedi 27 juin 2026
de 20h00 à 00h00
payant
De 10 à 15 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T00:00:00+02:00
Hacienda Malinche 31, rue Saint-Sauveur 75002 Paris
https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-pride-edition-bingo +33752259273 draginvasionparis@gmail.com https://fb.me/e/4sHF9cpTt https://fb.me/e/4sHF9cpTt
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