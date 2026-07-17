Birds on a Wire, église Saint-Vincent de Paul, Clichy
jeudi 14 janvier 2027 · église Saint-Vincent de Paul · Clichy
Informations pratiques
Birds on a Wire Jeudi 14 janvier 2027, 20h30 église Saint-Vincent de Paul Hauts-de-Seine
de 15€ à 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-14T20:30:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00
Fin : 2027-01-14T20:30:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00
Avec Birds on a Wire, Rosemary Standley et Dom La Nena tissent un univers d’une rare délicatesse où se croisent les chansons de Barbara, Jacques Brel, Bob Dylan, The Cure et bien d’autres encore. Portées par la rencontre entre une voix singulière et les sonorités enveloppantes du violoncelle, ces mélodies familières se réinventent dans une forme à la fois intime et intemporelle.
Entre ombre et lumière, souvenirs d’enfance et rêveries nocturnes, le duo compose un voyage suspendu où chaque chanson devient une parenthèse de poésie. Une invitation à l’écoute, à l’émotion et à l’émerveillement.
Dans l’acoustique exceptionnelle de l’église Saint-Vincent-de-Paul, ce concert promet un moment hors du temps, où musique et patrimoine dialoguent avec une belle évidence.
Une expérience sensible à partager au cœur de l’hiver.
église Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaurès 92110 Clichy Clichy 92110 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]
Rosemary Standley et Dom La Nena réinventent dans Birds on a Wire des chansons de Barbara, Brel, Dylan ou The Cure. Voix singulière et violoncelle enveloppant pour une intimité intemporelle.
Jeremiah
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