Birds on a Wire Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy
jeudi 14 janvier 2027 · Eglise Saint-Vincent de Paul · Clichy
Informations pratiques
Avec Birds on a Wire, Rosemary Standley et Dom
La Nena tissent un univers d’une rare délicatesse où se croisent les chansons
de Barbara, Jacques Brel, Bob Dylan, The Cure et bien d’autres encore. Portées
par la rencontre entre une voix singulière et les sonorités enveloppantes du
violoncelle, ces mélodies familières se réinventent dans une forme à la fois
intime et intemporelle.
Entre ombre et lumière, souvenirs d’enfance et
rêveries nocturnes, le duo compose un voyage suspendu où chaque chanson devient
une parenthèse de poésie. Une invitation à l’écoute, à l’émotion et à
l’émerveillement.
Dans l’acoustique exceptionnelle de l’église
Saint-Vincent-de-Paul, ce concert promet un moment hors du temps, où musique et
patrimoine dialoguent avec une belle évidence.
Une expérience sensible à partager au cœur de l’hiver.
Rosemary Standley et Dom La Nena réinventent dans Birds on a Wire des chansons de Barbara, Brel, Dylan ou The Cure. Voix singulière et violoncelle enveloppant pour une intimité intemporelle.
Le jeudi 14 janvier 2027
de 20h30 à 22h00
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-14T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-14T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-14T20:30:00+02:00_2027-01-14T22:00:00+02:00
Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5642&lng=1
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