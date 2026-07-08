Birds on a Wire Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy

Informations pratiques

Avec Birds on a Wire, Rosemary Standley et Dom

La Nena tissent un univers d’une rare délicatesse où se croisent les chansons

de Barbara, Jacques Brel, Bob Dylan, The Cure et bien d’autres encore. Portées

par la rencontre entre une voix singulière et les sonorités enveloppantes du

violoncelle, ces mélodies familières se réinventent dans une forme à la fois

intime et intemporelle.

Entre ombre et lumière, souvenirs d’enfance et

rêveries nocturnes, le duo compose un voyage suspendu où chaque chanson devient

une parenthèse de poésie. Une invitation à l’écoute, à l’émotion et à

l’émerveillement.

Dans l’acoustique exceptionnelle de l’église

Saint-Vincent-de-Paul, ce concert promet un moment hors du temps, où musique et

patrimoine dialoguent avec une belle évidence.

Une expérience sensible à partager au cœur de l’hiver.

Rosemary Standley et Dom La Nena réinventent dans Birds on a Wire des chansons de Barbara, Brel, Dylan ou The Cure. Voix singulière et violoncelle enveloppant pour une intimité intemporelle.

Le jeudi 14 janvier 2027

de 20h30 à 22h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-14T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-14T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-14T20:30:00+02:00_2027-01-14T22:00:00+02:00

Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5642&lng=1



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