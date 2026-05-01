Birgitte B. Femme Fatale Théâtre La scène des quais Auxerre

Auxerre

Birgitte B. Femme Fatale

Théâtre La scène des quais Quai de la République Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

On ne naît pas femme fatale, on le devient… Pas facile de devenir une vraie fille quand on a pour père l’entraîneur chef de la salle de sport un haltère pour un muscle , qui vous répète depuis la mort de votre mère, terrassée par une crise cardiaque en pleine finale des J.O. de 92 Birgitte, fais comme tes frères deviens un homme, ça me simplifiera la vie Mais ça veut dire quoi être une vraie fille ? Hein ? C’est certainement pas les gars de la salle qui vont me le dire ! Et comment faut faire pour que Lucien Batempion dans sa combinaison verte fluo de lutteur me remarque ?

Après une lecture assidue de la presse féminine, moi Birgitte Beursaude, je décide de partir à la conquête de ma féminité et de vous prouver à toutes et à tous, mais surtout à toi Lucien Batempion que je peux être la plus fatale de toutes les femmes … .

Théâtre La scène des quais Quai de la République Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31 reservation@lascenedesquais.fr

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English : Birgitte B. Femme Fatale

L’événement Birgitte B. Femme Fatale Auxerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Auxerrois