On the rock and jazz again Concert Jazz rock Le Silex Auxerre
On the rock and jazz again Concert Jazz rock Le Silex Auxerre mercredi 20 mai 2026.
Auxerre
On the rock and jazz again Concert Jazz rock
Le Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 22:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Les élèves et les professeurs du département Musiques Amplifiées et Improvisées du Conservatoire Musique et Danse d’Auxerre se produiront sur scène afin de présenter le travail accompli depuis le début de l’année. Ce concert permettra aux élèves de vivre une véritable expérience scénique, dans des conditions proches de celles d’artistes en représentation, face à un public. À travers un répertoire issu des musiques actuelles, le public pourra redécouvrir les grands classiques de la culture rock ainsi que les incontournables standards du jazz.
Venez nombreux les applaudir et les encourager ! .
Le Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : On the rock and jazz again Concert Jazz rock
L’événement On the rock and jazz again Concert Jazz rock Auxerre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Auxerrois
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