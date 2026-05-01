Concert JACAM CHAM Le silex Grande salle debout Auxerre

Auxerre

Concert JACAM CHAM

Le silex Grande salle debout 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre Yonne

Tarif : 2.99 – 2.99 – 2.99 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Les élèves du Lycée Jacques Amyot et de la CHAM du collège Denfert Rochereau présentent sur scène un programme mêlant créations, arrangements et interprétations, de la musique classique à la pop actuelle. Un concert éclectique et chaleureux pour encourager ces jeunes artistes, dont certains montent sur scène pour la première fois. .

Le silex Grande salle debout 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert JACAM CHAM

L’événement Concert JACAM CHAM Auxerre a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Auxerrois