Concert JACAM CHAM Le silex Grande salle debout Auxerre
Concert JACAM CHAM Le silex Grande salle debout Auxerre jeudi 21 mai 2026.
Auxerre
Concert JACAM CHAM
Le silex Grande salle debout 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre Yonne
Tarif : 2.99 – 2.99 – 2.99 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Les élèves du Lycée Jacques Amyot et de la CHAM du collège Denfert Rochereau présentent sur scène un programme mêlant créations, arrangements et interprétations, de la musique classique à la pop actuelle. Un concert éclectique et chaleureux pour encourager ces jeunes artistes, dont certains montent sur scène pour la première fois. .
Le silex Grande salle debout 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert JACAM CHAM
L’événement Concert JACAM CHAM Auxerre a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Auxerrois
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