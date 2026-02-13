Biscuits d’hiver, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Gratuit. Sur inscription
Un atelier des familles de la Ferme : Biscuits d’hiver
Venez à la Ferme, en famille, apprendre à confectionner des biscuits aux saveurs d’hiver avec nos animateurs afin d’enrichir vos papilles. Et pouvoir les reproduire chez vous.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription.
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Information : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Bien se nourrir
