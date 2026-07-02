Bistrot Photo / La Traversée Photographique, Galerie Dityvon, Angers

Informations pratiques

Bistrot Photo / La Traversée Photographique Jeudi 8 octobre, 12h00 Galerie Dityvon Maine-et-Loire

15 étudiants pour le workshop

40 sur le reste de la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T12:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T12:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Une proposition de médiation conviviale qui investit les bars et bistrots de proximité. Une occasion idéale de se rencontrer, de partager des histoires, de réinvestir des lieux de vie, de partage, de proximité, essentiels dans les territoires.

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La Galerie Dityvon vous invite à une journée conviviale ouverte aux étudiant·es de l’Université d’Angers, du Centre national de danse contemporaine, du Conservatoire et de l’École supérieure d’art et de design TALM. Cet évènement, organisé à la guinguette Le Nid du Héron, au cœur du Parc Balzac, est pensé comme une parenthèse détendue en pleine nature. Cette rencontre propose de découvrir la photographie autrement, loin des musées et des lieux d’exposition traditionnels.

Tout au long de la journée, le public pourra participer à des ateliers, jeux et échanges autour de la photo. Un workshop animé par Antoine Bertron permettra notamment de découvrir les bases de la photographie argentique et de fabriquer sa propre image à partir du paysage environnant, grâce à une caravane transformée en laboratoire photo.

Des jeux d’observation, un rallye photo et une rencontre en plein air autour de l’histoire de la photographie viendront compléter cette journée placée sous le signe de la curiosité, de l’expérimentation et du partage.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Galerie Dityvon 4 Allée François Mitterrand49035 Angers cedex Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 96 22 96 http://www.univ-angers.fr/culture [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-angers.fr/fr/index.html »}] La Galerie Dityvon est une singularité dans le paysage culturel et artistique français, un lieu dédié à la photographie et précurseur de la convention cadre « Université – lieu de culture » signée en 2013 et unissant le Ministère de la Culture et le Ministère de l’enseignement supérieur. Ouverte en 2011 la Galerie Dityvon est située au coeur de la bibliothèque universitaire d’Angers, en centre ville, sur le campus Saint-Serge. Elle a été inaugurée par Marin Karmitz, grand collectionneur de photographies, lors d’une exposition rendant hommage à Claude Dityvon de veine profondément humaniste. La programmation est rythmée par 3 expositions par an. Elle s’intègre à la programmation annuelle du service UA-Culture et suit son fil rouge, sa thématique. La galerie est ouverte sur les salles de lecture de la BU et dispose de près de 35 mètres linéaires d’accrochage.

Depuis 2014, un partenariat avec Gens d’Images (et la BNF) permet d’accueillir, chaque mois de janvier, un photographe lauréat du prix Niépce. Deux autres temps d’exposition, à la rentrée universitaire et au printemps, sont l’opportunité de nouer des partenariats avec des structures à l’échelle locale ou nationale (galeries, agences…) et de diversifier les invitations, individuelles ou collectives. Un dispositif d’accueil en résidence enrichit parfois la politique de diffusion et les liens tissés avec la communauté universitaire et les structures du territoire angevin : laboratoires de recherches, Artothèque d’Angers, Musée des Beaux-arts, Ecole Supérieure des beaux-arts TALM-Angers, CHU d’Angers, FRAC des Pays de la Loire.

La présence de la Galerie Dityvon au sein de la bibliothèque universitaire est une gageure. Elle incite au déplacement, au questionnement et au pas de côté. Autant d’invitations au développement d’un regard critique pour participer au regard « éclairé » de la communauté universitaire et du grand public.

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Le nid du Héron © Galerie Dityvon / Bibliothèque Universitaire de l’Université d’Angers.