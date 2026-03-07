BJAM : jam baroque #2 L’Ours et la Vieille Grille Paris

BJAM : Jam Baroque #2

Musiciennes, musiciens, de tous horizons et instruments,

Envie de jouer un morceau que vous aimez ? De jouer avec votre groupe ? De roder un programme ? De rencontrer de nouvelles personnes ? D’improviser ? De vous faire plaisir ?

Vous êtes les bienvenu.e.s à cette scène ouverte pour vous !

Ambiance chaleureuse, conviviale, bienveillante et détendue !

Invitez vos familles, ami.e.s, collègues à venir manger & boire en musique !

Tous styles, tous genres, tous instruments, tous arts y compris non baroques

Participation libre aux frais (chapeau)

Quand : mercredi 22 avril, 19h-22h

Où : L’Ours et la Vieille Grille, 9 rue Larrey, 75005 Paris

S’inscrire pour jouer ! ⇨

Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !

Nous vous invitons à jouer collectif et à improviser avec les personnes et leurs instruments sur place, en partant d’un répertoire commun ou de manière plus libre, pour jouer ensemble et se rencontrer en musique.

Cet événement a vocation à devenir un rendez-vous mensuel, restez connecté.e.s

Facebook : BJAM – Jam Baroque

Instagram : BJAMroque

Partagez cette session musicale unique à Paris !

BJAM, la scène ouverte parisienne des baroqueux (mais pas que) !

Le mercredi 22 avril 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Participation libre (chapeau).

Vous vous inscrivez pour jouer ! Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00

L’Ours et la Vieille Grille 9, rue Larrey 75005 Paris

https://www.instagram.com/loursetlavieillegrille/ https://www.facebook.com/people/BJAM-Jam-Baroque/61586493333162/?rdid=7DPC4R0gMiFu2vZ8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1C4LMNBHox%2F https://www.facebook.com/people/BJAM-Jam-Baroque/61586493333162/?rdid=7DPC4R0gMiFu2vZ8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1C4LMNBHox%2F



Afficher la carte du lieu L’Ours et la Vieille Grille et trouvez le meilleur itinéraire

