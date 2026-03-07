BJAM : jam baroque #2 L’Ours et la Vieille Grille Paris
BJAM : jam baroque #2 L’Ours et la Vieille Grille Paris mercredi 22 avril 2026.
BJAM : Jam Baroque #2
Musiciennes, musiciens, de tous horizons et instruments,
Envie de jouer un morceau que vous aimez ? De jouer avec votre groupe ? De roder un programme ? De rencontrer de nouvelles personnes ? D’improviser ? De vous faire plaisir ?
Vous êtes les bienvenu.e.s à cette scène ouverte pour vous !
Ambiance chaleureuse, conviviale, bienveillante et détendue !
Invitez vos familles, ami.e.s, collègues à venir manger & boire en musique !
Tous styles, tous genres, tous instruments, tous arts y compris non baroques
Participation libre aux frais (chapeau)
Quand : mercredi 22 avril, 19h-22h
Où : L’Ours et la Vieille Grille, 9 rue Larrey, 75005 Paris
Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !
Nous vous invitons à jouer collectif et à improviser avec les personnes et leurs instruments sur place, en partant d’un répertoire commun ou de manière plus libre, pour jouer ensemble et se rencontrer en musique.
Cet événement a vocation à devenir un rendez-vous mensuel, restez connecté.e.s
Partagez cette session musicale unique à Paris !
BJAM, la scène ouverte parisienne des baroqueux (mais pas que) !
Le mercredi 22 avril 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Participation libre (chapeau).
Vous vous inscrivez pour jouer ! Vous pouvez participer spontanément aussi bien sûr, selon les créneaux disponibles !
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00
L’Ours et la Vieille Grille 9, rue Larrey 75005 Paris
https://www.instagram.com/loursetlavieillegrille/ https://www.facebook.com/people/BJAM-Jam-Baroque/61586493333162/?rdid=7DPC4R0gMiFu2vZ8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1C4LMNBHox%2F https://www.facebook.com/people/BJAM-Jam-Baroque/61586493333162/?rdid=7DPC4R0gMiFu2vZ8&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1C4LMNBHox%2F
