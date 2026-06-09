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Black Sea Dahu La Vapeur Dijon

Black Sea Dahu La Vapeur Dijon jeudi 29 octobre 2026.

Lieu : La Vapeur

Adresse : 42 Avenue de Stalingrad

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 29 octobre 2026

Fin : vendredi 30 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5.5 5.5 28 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Black Sea Dahu

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29 23:59:00

Date(s) :
2026-10-29

Black Sea Dahu CH
Mené par la chanteuse suisse Janine Cathrein, le groupe forme une famille artistique dédiée à l’honnêteté émotionnelle. Sur scène, leur intensité transforme chaque concert en libération partagée. Entre folk indie, pop de chambre et art rock, Black Sea Dahu crée un lien rare et profondément humain.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Black Sea Dahu

L’événement Black Sea Dahu Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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