Black Sea Dahu La Vapeur Dijon

Dijon

Black Sea Dahu

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29 23:59:00

Date(s) :

2026-10-29

Black Sea Dahu CH

Mené par la chanteuse suisse Janine Cathrein, le groupe forme une famille artistique dédiée à l’honnêteté émotionnelle. Sur scène, leur intensité transforme chaque concert en libération partagée. Entre folk indie, pop de chambre et art rock, Black Sea Dahu crée un lien rare et profondément humain. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Black Sea Dahu

L’événement Black Sea Dahu Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)