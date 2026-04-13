Black Sea Dahu, La Vapeur, Dijon

Black Sea Dahu Jeudi 29 octobre, 20h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

Black Sea Dahu (CH)

Écouter Black Sea Dahu, c’est se laisser fendre en temps réel — une musique brute, tendre et cinématographique. Mené par la chanteuse suisse Janine Cathrein, le groupe forme une famille artistique dédiée à l’honnêteté émotionnelle. Le nouvel album « Everything », révèle plus profondément ce qui a toujours été là : deuil, espoir, introspection et beauté fragile. Sur scène, leur intensité transforme chaque concert en libération partagée. Entre folk indie, pop de chambre et art rock, Black Sea Dahu crée un lien rare, essentiel, profondément humain.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lavapeur.com/agenda/805-Black-Sea-Dahu?session=805 »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Entre folk indie, pop de chambre et art rock, Black Sea Dahu crée un lien rare, essentiel, profondément humain. la vapeur dijon

DR