Blanche, l’odyssée d’une vie Saison Ah ? Palais des Congrès Parthenay

Blanche, l’odyssée d’une vie Saison Ah ?

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Du grand théâtre, populaire et inventif. Une de ces rares pépites qui nous prouve que la vie est belle !

Aujourd’hui elle est… là ! Et vous aussi. C’est bien ! Blanche, pétillante et lumineuse, souhaite partager sa recette de vie, elle vient pour cuisiner. De sa naissance à son dernier souffle, ses fantômes, ses souvenirs ressurgissent son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation…Dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, bribes et morceaux de sa vie viennent pour nous raconter une odyssée. Elle aime la cuisine comme la vie bien relevée !

Tout public dès 9 ans .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

English : Blanche, l’odyssée d’une vie Saison Ah ?

L’événement Blanche, l’odyssée d’une vie Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-02-23 par CC Parthenay Gâtine