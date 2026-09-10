Blasons et devises de Saint-Germain-en-Laye : crée ton badge !, Médiathèque George-Sand, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque George-Sand · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Blasons et devises de Saint-Germain-en-Laye : crée ton badge ! Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Médiathèque George-Sand Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez les blasons et les devises qui ont marqué l’histoire de Saint-Germain-en-Laye. Les participants pourront explorer la symbolique héraldique de la ville et réaliser leur propre badge inspiré des blasons présentés. Une activité ludique et créative pour mieux comprendre le patrimoine local.
À partir de 5 ans.
Médiathèque George-Sand 44 rue de l’Aurore 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 70 46 40 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/fr/ »}]
Atelier pour enfants
© DR
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