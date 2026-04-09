Bléssées à mort Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris

Dans un temps suspendu, sont réunies toutes les femmes décédées par féminicide. Délivrées de leur condition de victimes silencieuses, elles nous racontent leurs histoires venues des quatre coins du monde. Les cas particuliers s’unissent en un spectacle militant, empreint de drame mais aussi d’humour et d’ironie.

Blessées à mort (Ferite à morte) de Serena Dandini

Atelier La Mascareta (section francophone) – Stéphane Miglierina

Mise en scène : Stéphane Miglierina et Mattia Pastore

Assistante de mise en scène et traductrice : Lucie Comparini

Langue : français

Spectacle proposé dans le cadre du Festival Sorbonne en Scène

Le lundi 01 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-02T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T19:30:00+02:00_2026-06-01T21:00:00+02:00

Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris



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