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Bléssées à mort Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris

Bléssées à mort Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris

Bléssées à mort Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris lundi 1 juin 2026.

Lieu : Grand Amphithéâtre - Campus Malesherbes

Adresse : 108 boulevard Malesherbes

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Dans un temps suspendu, sont réunies toutes les femmes décédées par féminicide. Délivrées de leur condition de victimes silencieuses, elles nous racontent leurs histoires venues des quatre coins du monde. Les cas particuliers s’unissent en un spectacle militant, empreint de drame mais aussi d’humour et d’ironie.

Blessées à mort (Ferite à morte) de Serena Dandini

Atelier La Mascareta (section francophone) – Stéphane Miglierina

Mise en scène : Stéphane Miglierina et Mattia Pastore

Assistante de mise en scène et traductrice : Lucie Comparini

Langue : français

Spectacle proposé dans le cadre du Festival Sorbonne en Scène
Le lundi 01 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-02T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T19:30:00+02:00_2026-06-01T21:00:00+02:00

Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes  75017 Paris


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