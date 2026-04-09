Bléssées à mort Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris
Bléssées à mort Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris lundi 1 juin 2026.
Dans un temps suspendu, sont réunies toutes les femmes décédées par féminicide. Délivrées de leur condition de victimes silencieuses, elles nous racontent leurs histoires venues des quatre coins du monde. Les cas particuliers s’unissent en un spectacle militant, empreint de drame mais aussi d’humour et d’ironie.
Blessées à mort (Ferite à morte) de Serena Dandini
Atelier La Mascareta (section francophone) – Stéphane Miglierina
Mise en scène : Stéphane Miglierina et Mattia Pastore
Assistante de mise en scène et traductrice : Lucie Comparini
Langue : français
Spectacle proposé dans le cadre du Festival Sorbonne en Scène
Le lundi 01 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-02T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T19:30:00+02:00_2026-06-01T21:00:00+02:00
Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris
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