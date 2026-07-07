Bleu de travail – initiation à la technique du cyanotype Bibliothèque Forney Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Forney · Paris
Informations pratiques
Inventé en 1842 par le scientifique John
Herschel, le cyanotype est l’une des premières techniques photographiques de l’histoire.
Ce procédé, par exposition à la lumière, permet de produire des œuvres d’un
bleu intense et unique.
C’est la
botaniste Anna Atkins qui, la première, en perçoit le potentiel esthétique en l’utilisant pour immortaliser ses
herbiers d’algues et de fougères — produisant ainsi ce qui est considéré comme
le premier livre illustré par des photographies. Longtemps associé aux usages
techniques, notamment les « blueprints » de l’architecture et de
l’ingénierie, il a progressivement conquis le champ artistique. Le cyanotype
reste aujourd’hui une technique peu représentée dans les circuits de formation
artistique et artisanale, il suscite
cependant un intérêt
croissant notamment chez les photographes contemporains.
A l’occasion de
l’exposition dédiée à François Kollar, photographe des années 30, auteur de La
France Travaille, l’atelier cyanotype propose de créer un lien entre
matière, geste et image. Pour personnaliser votre œuvre, n’hésitez pas à apporter des objets plats que vous souhaiteriez voir reproduits : dentelle, fil, aiguille, petit pochoir, etc.
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L’animatrice
de l’atelier
Mathilde Pinon
est une historienne de l’art qui s’est tournée vers la médiation culturelle et
artistique puis ces dernières années, vers la pratique du cyanotype. A travers
ses ateliers, elle accompagne des curieux, des créatifs et des professionnels
ou encore des structures culturelles qui cherchent à explorer des formes
d’expression artistiques et artisanales peu connues.
Pour voir les travaux de l’artiste : https://www.instagram.com/mathipinblu/
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Pratique
L’atelier est réservé aux 8 – 12 ans et à leurs parents
Le matériel
est fourni par la bibliothèque mais vous pouvez apporter des objets plats qui pourront être « cyanotypés » !
N’hésitez pas à venir en famille, participer à l’atelier avec votre enfant !
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Matière, geste, image : poser un fil, un outil, déployer une dentelle, laisser la lumière imprimer ce que les mains ont composé — une expérience dans l’esprit de François Kollar
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Réservation sur le mail de la bibliothèque : bibliotheque.forney@paris.fr
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:30:00+02:00_2026-09-12T16:30:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/
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