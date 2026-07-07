Bleu de travail – initiation à la technique du cyanotype Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Inventé en 1842 par le scientifique John

Herschel, le cyanotype est l’une des premières techniques photographiques de l’histoire.

Ce procédé, par exposition à la lumière, permet de produire des œuvres d’un

bleu intense et unique.

C’est la

botaniste Anna Atkins qui, la première, en perçoit le potentiel esthétique en l’utilisant pour immortaliser ses

herbiers d’algues et de fougères — produisant ainsi ce qui est considéré comme

le premier livre illustré par des photographies. Longtemps associé aux usages

techniques, notamment les « blueprints » de l’architecture et de

l’ingénierie, il a progressivement conquis le champ artistique. Le cyanotype

reste aujourd’hui une technique peu représentée dans les circuits de formation

artistique et artisanale, il suscite

cependant un intérêt

croissant notamment chez les photographes contemporains.

A l’occasion de

l’exposition dédiée à François Kollar, photographe des années 30, auteur de La

France Travaille, l’atelier cyanotype propose de créer un lien entre

matière, geste et image. Pour personnaliser votre œuvre, n’hésitez pas à apporter des objets plats que vous souhaiteriez voir reproduits : dentelle, fil, aiguille, petit pochoir, etc.

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L’animatrice

de l’atelier

Mathilde Pinon

est une historienne de l’art qui s’est tournée vers la médiation culturelle et

artistique puis ces dernières années, vers la pratique du cyanotype. A travers

ses ateliers, elle accompagne des curieux, des créatifs et des professionnels

ou encore des structures culturelles qui cherchent à explorer des formes

d’expression artistiques et artisanales peu connues.

Pour voir les travaux de l’artiste : https://www.instagram.com/mathipinblu/

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Pratique

L’atelier est réservé aux 8 – 12 ans et à leurs parents

Le matériel

est fourni par la bibliothèque mais vous pouvez apporter des objets plats qui pourront être « cyanotypés » !

N’hésitez pas à venir en famille, participer à l’atelier avec votre enfant !

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Matière, geste, image : poser un fil, un outil, déployer une dentelle, laisser la lumière imprimer ce que les mains ont composé — une expérience dans l’esprit de François Kollar

Le samedi 12 septembre 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Réservation sur le mail de la bibliothèque : bibliotheque.forney@paris.fr

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T14:30:00+02:00_2026-09-12T16:30:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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