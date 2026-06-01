Blind Test avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux
Blind Test avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux mercredi 3 juin 2026.
Blind Test avec la Maison des Jeux Mercredi 3 juin, 19h00 Poney Fringant Gironde
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00
Reconnaître un son en 3 secondes, c’est votre truc ?
Ou pas du tout… et c’est encore mieux
Du classique au tube improbable, tout peut tomber
Infos pratiques :
️ENTRÉE GRATUITE — Inscription via billetterie ️
Poney Fringant — 97 rue Malbec, Bordeaux
Accès vélo facile. Tramway C, D & F : gare Saint-Jean + 5 min à pied
Ouverture du bar dès 18h30
Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-jean/evenements/blind-test-avec-la-maison-des-jeux-du-3-06-2026 »}]
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