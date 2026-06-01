Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Blind Test avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux

Blind Test avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux

Blind Test avec la Maison des Jeux, Poney Fringant, Bordeaux mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Poney Fringant

Adresse : 97 rue Malbec 33800 Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

Blind Test avec la Maison des Jeux Mercredi 3 juin, 19h00 Poney Fringant Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Reconnaître un son en 3 secondes, c’est votre truc ?

Ou pas du tout… et c’est encore mieux

Du classique au tube improbable, tout peut tomber

Infos pratiques :
️ENTRÉE GRATUITE — Inscription via billetterie ️
Poney Fringant — 97 rue Malbec, Bordeaux
Accès vélo facile. Tramway C, D & F : gare Saint-Jean + 5 min à pied
Ouverture du bar dès 18h30

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-saint-jean/evenements/blind-test-avec-la-maison-des-jeux-du-3-06-2026 »}]
Reconnaître un son en 3 secondes, c’est votre truc ? Ou pas du tout… et c’est encore mieux Du classique au tube improbable, tout peut tomber Bordeaux Quizz

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)