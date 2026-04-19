Blind test musical & DJ set – Jardin-21 Jardin21 Paris



Le grand championnat de Blind Test du Jardin21

Préparez vos meilleures playlists mentales, rassemblez votre dream team (2 à 5 joueurs) et venez tester vos connaissances musicales tout au long de la saison !

Les manches de qualification :

22 juillet · 26 août

La grande finale : 16 septembre

Chaque équipe qualifiée à une date gagne son ticket pour la finale de septembre.

Et attention : si tu veux conserver ton titre de champion, il faudra venir défendre ta place à chaque manche !

Les équipes qui participent à toutes les sessions et qui gagnent plusieurs fois auront accès à des lots surprises exclusifs…

De multiples lots à gagner :

1ère place : 2 pichets de bière et 1 planche au choix

2ème place : 1 pichet de bière

3ème place : 1 demi de bière par membre d’équipe

Infos pratiques :

⋆✴︎ Évent 19h30-23h30

⋆✴︎ Gratuit sur inscription via Eventbrite

⋆✴︎ Équipes de 2 à 5 personnes (pas d’inscription individuelle, un membre inscrit son équipe).

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

V ́ ́

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 3 avril au 28 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

〰 Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Adepte de challenge, musicos averti ou encore joueur invétéré ? Venez tester votre culture musicale lors d’un blind test d’exception !

Le mercredi 22 juillet 2026

de 19h30 à 23h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-23T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:30:00+02:00_2026-07-22T23:30:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris



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