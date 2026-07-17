[Blind test] Occitan Lenga Viva à la radiò, Radio Alliance plus, Nîmes
vendredi 18 septembre 2026 · Radio Alliance plus · Nîmes
Informations pratiques
[Blind test] Occitan Lenga Viva à la radiò Vendredi 18 septembre, 10h00, 18h00, 19h00 Radio Alliance plus Gard
Sur réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Blind test occitan, spécial 500e émission de « Lo 30 Bolega »
À l’occasion de la 500e émission de « Lo 30 Bolega », testez vos connaissances sur la musique occitane actuelle.
Devinez les noms des artistes et les titres des morceaux diffusés dans l’émission et tentez de remporter des livres ou des invitations à des cafés occitans.
Participation en ligne, par téléphone ou en studio pendant l’enregistrement, sur inscription.
Radio Alliance plus 5, rue Claude Brousson, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie 33 09 53 49 85 50 http://www.radioallianceplus.fr http://www.radioallianceplus.fr/lo30bolega [{« type »: « email », « value »: « contact@radioallianceplus.fr »}, {« owner »: {« uid »: 53826761, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « contact@radioallianceplus.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789718400000, « id »: 1}], « category »: « CONCOURS », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] http://www.radioallianceplus.fr/lo30bolega/ Quizz Blind test occitan aux Studio de radiò alliance plus, Radiò associative non commerciale qui enregistre et diffuse l’émission en langue d’Òc Lo 30 boulègue pour la 500ème fois Train, bus ou tram bus arrêt Maison Carrée
Parking place d’Assas
Blind test occitan, spécial 500e émission de « Lo 30 Bolega »
©Claudine Paul par Seb Jarnot
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