Blindtest / Quizz Musical Dansant !, Le Bistrot de St So, Lille

Blindtest / Quizz Musical Dansant ! Mercredi 22 avril, 20h00 Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T20:00:00+02:00 – 2026-04-22T23:30:00+02:00

LES BLINDTESTS DU MERCREDI À ST SO !

(aka : ton nouveau rituel du milieu de semaine)

À Saint-So, le mercredi… on joue.

On chante (beaucoup trop fort).

On crie les réponses (en général pas les bonnes).

Et surtout : on passe un vrai bon moment.

Chaque semaine, un·e nouvel·le animateur·rice vient mettre le bazar à sa façon : versions familiales, gros classiques, pépites improbables, tubes honteux… Tout peut arriver. Ça dépend de l’humeur, du public, et parfois du destin (oui, vraiment).

19h–22h — Snack sur place

Nems maison, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, hot dog, options végé… 100% fait maison, 100% bonheur.

20h — Blindtest DANSANT

Depuis plus de 25 ans, Sam (SD Prestations) fait vibrer les pistes et les événements, entre animation, DJ sets et expériences participatives.

À la fois DJ, animateur et organisateur, il navigue avec aisance entre soirées dansantes, quiz musicaux, karaokés ou ateliers de danse (rock, swing…). Son terrain de jeu : créer du lien, embarquer le public, et transformer chaque moment en vraie expérience collective.

Toujours dans l’échange et l’énergie, ses formats sont pensés pour faire participer autant que pour faire danser — avec ce petit twist original qui fait toute la différence.

Il a collaboré avec de nombreux lieux et structures, publics comme privés, dans la région et au-delà :

Mairies de Lille, Villeneuve d’Ascq et Saint-André, Bunker Paillettes, Le Network, Le Duke’s, Casino Barrière, Carré du Hélin, Clos du Colombier, Luminaria, Salons Kennedy, VVF, Belambra, Croisières de France…

Sam débarque avec un format taillé pour le lieu :

un blindtest / quiz musical… dansant !

Le concept est simple : tu danses, tu chantes… et tu devines les titres. Une soirée festive, accessible à tous, où le dancefloor devient aussi un terrain de jeu.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/

Quiz musical dansant avec classiques, tubes et surprises. Accessible à tous, dès 20h, avec snack sur place de 19h à 22h.