Blockbuster – Collectif Mensuel (Belgique), Le Grand Sud, Lille

Un film hollywoodien made in Liège qui met en scène Brad Pitt, une bouillotte, Meryl Streep et une bonne dose d’humour belge. Ce film est un mash up de 1400 extraits de films cultes dont la bande-son est réalisée en direct avec des objets du quotidien. Devant l’écran, des comédien·ne·s-doubleur·euse·s-bruiteur·eu se·s s’emparent des dialogues et dirigent une foule de stars américaines, de Rambo à Iron Man en passant par James Bond et Erin Brockovich, dans une dystopie sur la lutte des classes. 5 comédien·ne·s et musicien·ne·s se partagent la bande son de ce blockbuster bricolé : piano, guitare, batterie, une bouillotte frottée qui fait crisser des pneus, un ventre qui fait décoller un hélicoptère et un ballon de baudruche qui fait grincer les portes…Le public lui aussi participe aux bruitages à ses dépens…

En coréalisation avec Le Grand Bleu. Dans le cadre du festival Youth is Great et du dispositif « J’peux pas, j’ai prog », programme choisi par les jeunes programmateur-ices du Grand Bleu – élèves du Collège Lévi-Strauss

Tarifs 13 > 5 €

À partir de 14 ans

Durée 1 h 30

Jeudi 05 mars, 19 h

————————–

Ce spectacle a été programmé par le comité de jeunes programmateur·ice·s du Grand Bleu lors de la saison 2024/2025 dans le cadre du projet « J’peux pas, j’ai prog » en collaboration avec le collège Levi-Strauss. Ces dernier·ère·s ont également rédigé le texte de présentation du spectacle. Conception et mise en scène : Nicolas Ancion / Collectif Mensuel ; Conception et mise en scène : Collectif Mensuel ; Assistante : Édith Bertholet ; Vidéo et montage : Juliette Achard ; Scénographie : Claudine Maus ; Création éclairage et direction technique : Manu Deck ; Régie vidéo et lumières : Nat Docquier ; Création et régie son : Matthew Higuet ; Coach bruitage : Céline Bernard ; Construction des décors : Ateliers du Théâtre de Liège ; Attaché·e·s de production & diffusion : Adrien De Rudder, Enorah Le Paih Avec Blanche Capelle, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Xavier Foucher ou Renaud Riga ; Photos : Goldo – Dominique Houcmant ; Librement inspiré du roman : « Invisibles et remuants » de Nicolas Ancion (Éditions maelstrÖm reEvolution). Une création du Collectif Mensuel en coproduction avec le Théâtre de Liège et Théâtre National/ Bruxelles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En partenariat avec Arsenic 2 ; ©Dominique Houcmant.

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59800 Lille

