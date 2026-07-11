Blønd and Blönd and Blónde Fontenay-le-Comte
samedi 26 septembre 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Blønd and Blönd and Blónde
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Spectacle Humour musical
Le samedi 26 septembre 20h30
Espace René Cassin
Nostramagnus le célèbre astrologue suédois le répète depuis 8 mille ans déjà Le monde sera bientôt un vaste désert putride et bouillant.
Alors profitons de la plage immense qui se déverse devant nous, et fredonnons (de concert) les plus belles chansons apocalyptiques des Blønd and Blönd and Blónd, (un best-ouf) de leurs plus anciens succès à leur dernières trouvailles corrosives intubées de suéditude passionnée, tel le diaporama des plus belles vacances de tata Birgit après l’ultime repas de famille. 15 ans d’amour, c’est l’amour Blond !
Venez (nombreux.ses) vous réjouir du nouvel (et fringant) opus de vos 3 suédois au cœur plus hexagonal que jamais …
Durée 1h15 I Tout public
Placement numéroté
Tarif D
Plein tarif (hors abonnement) 18€
Tarif partenaires (hors abonnement) 16€
Tarif réduit (hors abonnement) 10€
Abonnés tout public 14€
Abonnés tarif réduit 8€ .
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
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English :
Show Musical Comedy
L’événement Blønd and Blönd and Blónde Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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