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AGENDA · Nîmes

Blood Red Shoes SMAC Paloma Nîmes

mardi 6 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
12 12 12 Tarif réduit

Nîmes

Blood Red Shoes

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Salut, nous sommes Blood Red Shoes, un duo composé de Laura-Mary Carter (guitare et chant) et Steven Ansell (batterie et chant).
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Hi, we’re Blood Red Shoes, a duo consisting of Laura-Mary Carter (guitar and vocals) and Steven Ansell (drums and vocals).

L’événement Blood Red Shoes Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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