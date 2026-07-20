Blood Red Shoes SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Blood Red Shoes

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Salut, nous sommes Blood Red Shoes, un duo composé de Laura-Mary Carter (guitare et chant) et Steven Ansell (batterie et chant).

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Hi, we’re Blood Red Shoes, a duo consisting of Laura-Mary Carter (guitar and vocals) and Steven Ansell (drums and vocals).

L’événement Blood Red Shoes Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes