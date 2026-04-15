BLOODY$ANJI + GEMROZ + COEURCO + ROSALIEDU38 + PAULVITESSE! + BLIZZARD, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille
BLOODY$ANJI + GEMROZ + COEURCO + ROSALIEDU38 + PAULVITESSE! + BLIZZARD, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille vendredi 22 mai 2026.
BLOODY$ANJI + GEMROZ + COEURCO + ROSALIEDU38 + PAULVITESSE! + BLIZZARD Vendredi 22 mai, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord
Billetterie en ligne – 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00
Infos pratiques :
Vendredi 10 avril – 20h
Gratuit en accès libre
Flow – 1 rue de Fontenoy, Lille
Ⓜ️ Métro – Porte de Douai / Jardin des Plantes
Billetterie :
- Early rare : 16€ (SOLD OUT)
- Rare : 18€ (SOLD OUT)
- Regular : 20€ (SOLD OUT)
- Now or never : 22€
FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/rawww-bloody-gemroz-rosaliedu38-coeurco-paulvitesse-blizzard?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnHIfPi49Xsta_wbfQnuGa_3cC7dYakwgAZ8K5BMM_LtUS-Yt7Yv9TzbmaVfk_aem_5B9V4DgsBPGuo64cRyZsvQ »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.
Rendez-vous le 22 mai 2026 au Flow pour une soirée inédite avec BLOODY$ANJI, GEMROZ, COEURCO, ROSALIEDU38, PAULVITESSE! et BLIZZARD
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