BLOODY$ANJI + GEMROZ + COEURCO + ROSALIEDU38 + PAULVITESSE! + BLIZZARD, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

BLOODY$ANJI + GEMROZ + COEURCO + ROSALIEDU38 + PAULVITESSE! + BLIZZARD Vendredi 22 mai, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

Billetterie en ligne – 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:30:00+02:00

Infos pratiques :

Vendredi 10 avril – 20h

Gratuit en accès libre

Flow – 1 rue de Fontenoy, Lille

Ⓜ️ Métro – Porte de Douai / Jardin des Plantes

Billetterie :

Early rare : 16€ (SOLD OUT)

Rare : 18€ (SOLD OUT)

Regular : 20€ (SOLD OUT)

Now or never : 22€

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/rawww-bloody-gemroz-rosaliedu38-coeurco-paulvitesse-blizzard?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnHIfPi49Xsta_wbfQnuGa_3cC7dYakwgAZ8K5BMM_LtUS-Yt7Yv9TzbmaVfk_aem_5B9V4DgsBPGuo64cRyZsvQ »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Rendez-vous le 22 mai 2026 au Flow pour une soirée inédite avec BLOODY$ANJI, GEMROZ, COEURCO, ROSALIEDU38, PAULVITESSE! et BLIZZARD