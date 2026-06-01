Blow-Up, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Blow-Up Samedi 6 juin, 14h30 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:40:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:40:00+02:00

Lassé de son métier, un photographe de mode (David Hemmings) déambule dans la ville de Londres pour porter un regard neuf sur la ville. Alors qu’il erre dans un parc, il commence à observer un couple d’amoureux qu’il décide de photographier. Michelangelo Antonioni décrit avec précision le quotidien d’un photographe de mode dans les années 60, au cœur de la capitale britannique alors centre de la mode et de la scène rock. L’atmosphère effervescente du Swinging London qui traverse tout son film n’est toutefois jamais un simple arrière-plan pop : elle représente pour le cinéaste l’un des fragments de la réalité que son personnage interroge sans pouvoir se l’approprier pleinement, à l’instar de cette image volée au couple et dont le sens reste dissimulé. Palme d’Or au Festival de Cannes en 1967, Blow-Up est le plus grand succès public de Michelangelo Antonioni.

D’après la nouvelle Les Fils de la Vierge de Julio Cortázar

Avec David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Jane Birkin

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Michelangelo Antonioni, Blow-Up, 1966 © Park Circus