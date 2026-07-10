Blue Voices Rue Saint-Pierre le Vif Sens
vendredi 12 février 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Blue Voices
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 21:00:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Blue Voices est un Trio Vocal qui a su, tout en s’inspirant du répertoire Gospel, intégrer des moments et des vibrations, que seule la voix peut transmettre.
Tout en s’accompagnant d’un piano, et parfois d’une guitare, le groupe a orienté son répertoire en explorant des standards du grand frisson de la voix. Des Spirituals à des titres comme Many rivers to cross , ou même Bohemian Rapsody , c’est un véritable cri du cœur qui saura faire vibrer votre corde sensible. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Blue Voices
L’événement Blue Voices Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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