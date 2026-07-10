Blue Voices Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Blue Voices

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 21:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Blue Voices est un Trio Vocal qui a su, tout en s’inspirant du répertoire Gospel, intégrer des moments et des vibrations, que seule la voix peut transmettre.

Tout en s’accompagnant d’un piano, et parfois d’une guitare, le groupe a orienté son répertoire en explorant des standards du grand frisson de la voix. Des Spirituals à des titres comme Many rivers to cross , ou même Bohemian Rapsody , c’est un véritable cri du cœur qui saura faire vibrer votre corde sensible. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blue Voices

L’événement Blue Voices Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais