Très jeune, il apprend la guitare de manière essentiellement orale et familiale, comme c’est souvent le cas dans la tradition manouche. Cette transmission directe lui permet d’assimiler naturellement le vocabulaire rythmique et mélodique du jazz manouche. Il sera accompagné par Rémi Oswald.

Boba Demeter : guitare

Rémi Oswald : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche — Boba Demeter a grandi dans un environnement musical où la guitare occupe une place centrale dans la culture rom.

Le dimanche 31 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 31 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00;2026-05-31T17:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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