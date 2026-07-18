Bodysurf / focus sur les œuvres photographiques, Interface, Dijon

Informations pratiques

Bodysurf / focus sur les œuvres photographiques Samedi 19 septembre, 11h00 Interface Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

À travers exposition collective « Bodysurf », la visite guidée fera un focus sur les oeuvres photographiques de trois artistes : Natacha Lesueur, Katinka Bock et Man Ray.

Interface 12 rue Chancelier de l’Hospital 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 13 86 http://www.interface-art.com Créée en 1992, Interface propose une programmation annuelle d’art contemporain faisant la part belle aux jeunes créateurs, avec souvent des œuvres réalisées spécialement pour l’espace de l’appartement/galerie situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en partie du XVIIe siècle. Vous pourrez découvrir l’art d’aujourd’hui dans un cadre différent des musées ou des friches industrielles réaffectées à l’art et appréhender les œuvres « un peu comme chez soi ». situé au centre-ville de Dijon.

À travers exposition collective « Bodysurf », la visite guidée fera un focus sur les oeuvres photographiques de trois artistes : Natacha Lesueur, Katinka Bock et Man Ray.

© katinka bock