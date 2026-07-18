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Bodysurf / focus sur les œuvres photographiques, Interface, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Interface · Dijon

Bodysurf / focus sur les œuvres photographiques, Interface, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Interface
Adresse
12 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or

Bodysurf / focus sur les œuvres photographiques Samedi 19 septembre, 11h00 Interface Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

À travers exposition collective « Bodysurf », la visite guidée fera un focus sur les oeuvres photographiques de trois artistes : Natacha Lesueur, Katinka Bock et Man Ray.

Interface 12 rue Chancelier de l’Hospital 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 13 86 http://www.interface-art.com Créée en 1992, Interface propose une programmation annuelle d’art contemporain faisant la part belle aux jeunes créateurs, avec souvent des œuvres réalisées spécialement pour l’espace de l’appartement/galerie situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en partie du XVIIe siècle. Vous pourrez découvrir l’art d’aujourd’hui dans un cadre différent des musées ou des friches industrielles réaffectées à l’art et appréhender les œuvres « un peu comme chez soi ». situé au centre-ville de Dijon.
À travers exposition collective « Bodysurf », la visite guidée fera un focus sur les oeuvres photographiques de trois artistes : Natacha Lesueur, Katinka Bock et Man Ray.

© katinka bock

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